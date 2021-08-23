ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана

ООН, 23 августа. /ТАСС/. ООН провела в воскресенье эвакуацию еще 120 своих сотрудников и представителей неправительственных организаций из Афганистана в Казахстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

"ООН в Афганистане 22 августа вывезла 120 человек из Кабула в Алма-Ату, это второй подобный авиарейс за последнюю неделю. В числе пассажиров - сотрудники ООН и члены нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане", - говорится в сообщении.

Объединенные Нации сосредоточены на обеспечении "безопасности тысяч своих сотрудников и партнеров" и работают над "доставкой критически важной гуманитарной и другой помощи миллионам нуждающихся афганцев", отметил Дюжаррик.

На прошлой неделе около ста сотрудников ООН улетели из Кабула в Алма-Ату, чтобы продолжать работу в удаленном режиме. Перед решающим наступлением радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в различных миссиях ООН в Афганистане насчитывалось приблизительно 3 тыс. человек из числа местных жителей и более 700 иностранцев.

Боевики радикального движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.