Япония направляет в Афганистан военный самолет для проведения эвакуации

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение направить транспортный самолет Сил самообороны в Афганистан для осуществления эвакуации своих граждан, а также местных жителей, работавших в японских представительствах. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Сегодня вечером в Афганистан будет отправлен первый самолет для проведения эвакуации. Этот вопрос обсуждался на утреннем заседании национального Совбеза", - сказал он. По его словам, речь идет о военно-транспортном самолете C-130 ("Си-130"). В первую очередь эвакуация затронет японских граждан, а также членов их семей. Также из Афганистана предполагается вывезти местных жителей, которые работали в посольстве Японии, представительстве Японского агентства международного сотрудничества и других организациях.

Япония ранее временно закрыла свое дипломатическое представительство в Кабуле. Все японские сотрудники посольства к настоящему моменту были эвакуированы в Дубай.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.