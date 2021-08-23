В Китае выдали ордер на арест подозреваемого в коррупции бывшего вице-губернатора Ганьсу

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего вице-губернатора северо-западной провинции Ганьсу Сун Ляна, который подозревается в коррупции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято после завершения Государственным надзорным комитетом КНР расследования в отношении бывшего вице-губернатора. Как указывается в документе, дело передано в органы прокуратуры. Его детали пока не сообщаются.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку не только рядовые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.