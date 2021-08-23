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Смена власти в Афганистане
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В аэропорту Кабула произошла перестрелка

Погиб афганский силовик, еще трое ранены, сообщили в Вооруженных силах Германии

ТАСС, 23 августа. Стрельба произошла утром в понедельник в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Бундесвер.

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"Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены", - говорится в сообщении Вооруженных сил Германии.

Уточняется, что в перестрелку вступили также немецкие и американские военнослужащие, никто из них не пострадал.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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