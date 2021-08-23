Глава ЛНР написал статью об истории и причинах конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал в своей аналитической статье, опубликованной в понедельник, что в основе вооруженного конфликта на востоке Украины лежит неприятие Донбассом реализуемой киевскими властями прозападной политики, направленной на уничтожение культурно-исторических связей страны с Россией.

"События, захлестнувшие Украину в 2013-2014, стали той самой отправной точкой в самоидентификации жителей Донбасса, которым была чужда радикальность "майдана" и чиновников, поддерживающих все происходящее в государстве. Мы не хотели обрывать связи с братской Россией", - написал он.

По мнению Пасечника, "еще во время "оранжевой революции", захлестнувшей украинскую столицу в 2004 году, очевидными стали простые вещи: Донбассу не нужны бессмысленные пляски и продиктованные заокеанскими псевдопартнерами лозунги".

После того как в 2014 году жители юго-востока Украины выразили желание "остаться единым целым с братским народом", "Киев резко перешел к политике террора и геноцида", написал глава ЛНР.

В конце статьи, подробно описывающей историю региона и его взаимоотношений с Россией, Пасечник выразил уверенность в том, что "народ Донбасса ни на минуту не пожалел о своем решении".

В 2014 году после силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Боевые действия, хотя и с меньшей интенсивностью, продолжаются и в настоящее время.