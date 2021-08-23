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Смена власти в Афганистане

Харрис назвала главной задачей США эвакуацию своих граждан из Афганистана

По словам вице-президента США, необходимо также эвакуировать местных жителей, помогавших Вашингтону, женщин и детей

СИНГАПУР, 23 августа. /ТАСС/. Приоритетной задачей Соединенных Штатов на данный момент является эвакуация из Афганистана граждан США, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также женщин и детей. Об этом заявила в понедельник вице-президент Камала Харрис на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

"Мы сосредоточены на эвакуации своих граждан, тех, кто помогал нам, а также женщин и детей", - отметила Харрис. "Это приоритетная, вместе с тем сложная задача", - добавила вице-президент.

Теги
АфганистанСШАСингапурЛи, Сянь ЛунХаррис, КамалаСмена власти в Афганистане
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