Президент Узбекистана в качестве гостя примет участие в саммите ОДКБ

ТАШКЕНТ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник в качестве гостя примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной ситуации в Афганистане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

"С учетом складывающейся ситуации в Афганистане, а также в целях более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнерами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя во внеочередном саммите глав государств ОДКБ, который состоится 23 августа 2021 года в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

В понедельник в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.