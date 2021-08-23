Талибы заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления - прим. ТАСС) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров", - написал он.

Муджахид также отметил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Талибы, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

Между тем противники талибов в Панджшере через свои аккаунты в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами. По имеющимся данным, у них есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе некоторые регулярные части правительственных войск, а также тяжелое вооружение.

22 августа талибы объявили об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер. В субботу источник ТАСС в Панджшере информировал, что Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) и лидер сопротивления, начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.