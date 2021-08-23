На Украине отмечают День национального флага

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. На Украине в понедельник отмечают День национального флага. По этому случаю президент страны Владимир Зеленский посетил географический центр Украины в Черкасской области, где принял участие в торжествах по случаю праздника.

Зеленский призвал соотечественников объединиться и "вместе поднять Украину". "Сегодня мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину", - сказал он.

Сегодня национальный флаг подняли во всех областных центрах Украины. Так, на рассвете в Киеве водрузили на флагшток самый большой флаг в истории Украины размером с теннисный корт - 16 на 24 метра. Мероприятие прошло на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

День государственного флага отмечается с 2004 года. Он учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы.