Лидеры стран ОДКБ проводят внеплановую видеоконференцию по теме Афганистана

Сессия проходит в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. В повестке встречи - вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. Лидеры стран также обсуждают эффективное совместное реагирование на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.

Президент РФ Владимир Путин трижды в июле и августе обсуждал с Рахмоном по телефону ситуацию в Афганистане. По данным пресс-службы лидера Таджикистана, в ходе последнего такого разговора 18 августа президенты "высказались за дальнейшую координацию усилий на двусторонней и многосторонней основе по усилению охраны таджикско-афганской границы и всестороннему содействию мирному урегулированию афганской проблемы".

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.