Социалисты Молдавии заявили, что участие в "Крымской платформе" подрывает отношения с РФ

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Участие президента Молдавии Майи Санду во встрече "Крымской платформы" в Киеве направлено на подрыв процесса восстановления отношений с Россией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Партии социалистов Молдавии (ПСРМ).

"Партия социалистов выражает недоумение в связи с участием президента Молдавии Майи Санду в ангажированном антироссийском мероприятии под названием "Крымская платформа". Глава государства подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдавией", - говорится в заявлении.

В ПСРМ подчеркнули, что, "занимая одну из сторон в российско-украинском споре вокруг Крыма, президент Майя Санду включает Молдавию в антироссийский блок, тем самым подрывая важнейший принцип ее внешней политики - нейтралитет". Партия Социалистов выразила недоверие внешнеполитическому курсу президента и возложила на нее ответственность "за последующее ухудшение отношений между Молдавией и Россией".

Социалисты призвали главу государства и МИД страны изменить приоритеты во внешней политике и отказаться от конфронтационного курса с Москвой. Они заверили, что и впредь будут прилагать все усилия для восстановления и развития отношений между двумя государствами на уровне парламентов, местных органов власти и гражданского общества.

О "Крымской платформе"

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие около 40 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие представителей от ЕС и НАТО. США делегируют министра энергетики, Германию на форуме вместо главы МИД также представит министр энергетики. От Турции во встрече участвует министр иностранных дел.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.