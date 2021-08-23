Начались белорусско-российские учения сил тылового и технического обеспечения

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 1 300 военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники задействовано в совместных белорусско-российских учениях сил тылового и технического обеспечения, которые начались в Брестской и Минской областях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

"С 23 по 27 августа на полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область), учебном центре "Лесище" на участке местности (аэродромный участок дороги трассы Минск-Могилев Минской области), а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что главная цель учений - проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, а также подготовка к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". В ведомстве добавили, что в ходе мероприятия военнослужащие отработают весь спектр задач тылового и технического обеспечения "по вопросам технического прикрытия объектов на военно-автомобильных дорогах и железнодорожных направлениях, организации дорожно-комендантской службы на маршрутах движения, инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения посадки летательных аппаратов на аэродромный участок дороги и их повторного вылета".

Совместные стратегические учения "Запад-2021" продут 10-16 сентября на полигонах Белоруссии и России.