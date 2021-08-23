Польша и страны Балтии считают миграционный кризис на границе гибридной войной Белоруссии

ВАРШАВА, 23 августа. /ТАСС/. Польша и страны Балтии считают миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной войной Минска против Европейского союза. Соответствующее заявление распространило в понедельник польское правительство.

Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в воскресенье провели видеоконференцию по этой теме и выразили серьезную озабоченность ситуацией на границах с Белоруссией. "Нам ясно, что текущий кризис был спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко. Использование мигрантов для дестабилизации соседних государств является явным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Литвы, Латвии и Польши, а, следовательно, и против всего Европейского союза", - написали в заявлении главы правительств четырех стран.

По мнению Польши и стран Балтии, белорусская сторона должна взять на себя ответственность за людей, которым Минск организовал переезд. Они призвали Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске немедленно предпринять конкретные усилия для выяснения этого вопроса с белорусскими властями.

"Мы, премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, призываем белорусские власти прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации напряженности в наших двусторонних отношениях и в отношениях с ЕС", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация на границе

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. Пограничная охрана предотвратила 1 350 попыток пересечения границы. 780 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 20-30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 15 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. С одной стороны их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.