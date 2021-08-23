СМИ: Нидерланды направляют дополнительный военный персонал в Афганистан

ГААГА, 23 августа. /ТАСС/. Нидерланды направляют в Афганистан дополнительный военный персонал, чтобы оказать поддержку в проведении сложной операции по эвакуации людей из Кабула. Об этом сообщила в понедельник газета Volkskrant .

По данным издания, в настоящее время в Афганистане находятся 62 голландских военнослужащих, которые обеспечивают безопасность сотрудников посольства и помогают в эвакуации. "Для проведения операции Министерство обороны Нидерландов направляет в Кабул дополнительный военный персонал", - отметила газета. Точное число военных, которые должны прибыть в Афганистан в ближайшее время, не сообщается.

В последние дни Нидерландами из Кабула было вывезено несколько сотен человек - голландцев, а также афганцев, работавших в посольстве и помогавших голландским военнослужащим. Однако список лиц, подлежащих эвакуации, постоянно растет. Изначально Нидерланды намеревались вывезти только своих подданных, а также переводчиков и членов их семей. Однако затем было принято решение предоставить возможность на получение убежища в Нидерландах представителям и других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Речь, в частности, идет об охранниках, водителях, журналистах, поварах.

По данным Минобороны Нидерландов, главная проблема заключается в доставке людей до аэропорта в Кабуле. Получающие вызов от МИД Нидерландов афганцы часто не могут пройти через пропускные пункты талибов, а также попасть на территорию самого аэропорта, охраняемого американскими военными.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.