Зеленский анонсировал принятие декларации по Крыму, открытой для подписания всеми странами

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам открывшейся в понедельник в Киеве так называемой Крымской платформы. Выступая перед собравшимися, он сообщил, что документ будет открыт для подписания всеми желающими странами.

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова, - сказал он. - Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран - участниц "Крымской платформы". Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы".

Большую часть выступления президент Украины посвятил обвинениям в адрес России, которая, как он считает, нарушает права жителей Крыма, преследует там политических противников и превращает полуостров в военную базу. Он также проинформировал о создании офиса "Крымской платформы", который будет постоянно мониторить ситуацию с правами человека, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию на полуострове, а также собирать информацию о военной активности там.

По словам Зеленского, в итоговой декларации будет подтверждена "готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма". "Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на семь лет", - заявил Зеленский и отметил, что с сегодняшнего дня фактически "начинается обратный отсчет времени до освобождения" Крыма.

"Крымская платформа"

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В сентябре 2020 года Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, огласил план создания так называемой Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге, как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. ФРГ в последний момент, сославшись на ситуацию в Афганистане, заменила главу МИД на министра энергетики. Страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие представителей от ЕС и НАТО. США также делегируют министра энергетики. От Турции во встрече участвует министр иностранных дел.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". 21 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".