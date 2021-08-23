Президент Венгрии раскритиковал власти Украины за ограничения прав венгров в стране

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Венгрии Янош Адер, выступая в понедельник в Киеве на встрече "Крымской платформы", раскритиковал власти Украины за ограничения прав венгров в стране, в частности, в изучении венгерского языка.

"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", - сказал он.

Президент не уточнил, кого имеет в виду. Адер призвал Киев обеспечить безопасность венгров на Украине."Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома", - сказал президент Венгрии.

Языковая проблема

Ранее Будапешт заявлял о необходимости предоставить представителям венгерского меньшинства на Украине право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление. В то же время украинский закон "Об образовании" предполагает, что преподавание в школах страны, в том числе в Закарпатье, должно вестись на государственном языке.

В конце июля министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, председатель Комитета министров Совета Европы Петер Сийярто, находясь с визитом на Украине, выразил надежду, что Киев и Будапешт договорятся об использовании венгерского языка в школах украинского Закарпатья, где обучаются представители венгерского национального меньшинства. По его словам, 16 сентября состоится заседание комиссии по вопросам образования. "Надеюсь, мы достигнем новых результатов по вопросу использования венгерского языка в венгроязычных школах (Закарпатья)", - отметил он.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может остаться только украинский. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, и заблокировал работу комиссии Украина - НАТО.

Новые скандалы произошли осенью 2020 года во время подготовки к местным выборам на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров Украины на выборах в областной совет Закарпатья. В конце ноября прошлого года в офисе политического объединения, а также дома у его председателя Василия Брензовича прошли обыски. В МИД Венгрии заявили о недопустимости таких мер.