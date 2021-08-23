Работу аэропорта Кабула приостановили

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, распространенном в понедельник.

"Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов. Подобные меры принимаются с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В сообщении также подчеркивается, что авиационные власти Афганистана "активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".

Напряженная обстановка возникла в столичной воздушной гавани после того, как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу.

По последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Помимо этого, в понедельник в результате перестрелки между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными один афганский силовик погиб. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возлагают на Соединенные Штаты.