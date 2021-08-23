Генсек ОДКБ заявил, что очаги сопротивления талибам могут привести к гражданской войне

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил опасения в связи с тем, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) могут привести к долговременной гражданской войне в Афганистане.

"Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - сказал он в понедельник на онлайн-брифинге.

По словам Зася, отмечаются некоторые положительные заявления руководства талибов о подходах в своей внутренней и внешней политике. "Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность, что обещания представителей руководства талибов о содействии формированию коалиционного правительства, отражающего чаяния и интересы всех национальностей Афганистана, пока не перешли в стадию практической реализации", - подчеркнул он.

В этой связи, продолжил генсек ОДКБ. необходимо предпринять усилия для "предотвращения дальнейшего кровопролития в этой стране и налаживания диалога с целью предотвращения в том числе неконтролируемого потока беженцев, разрастания пропаганды идей религиозного фундаментализма".

Зась призвал стороны внутриафганского конфликта к налаживанию диалога и прекращению военного противостояния в северных провинциях Афганистана.

"Конечно, мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию государственной власти в Афганистане с учетом интересов всех проживающих там национальностей и всех обществ. Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном", может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Поэтому нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния", - заявил он.

Укрепление безопасности

Лидеры стран ОДКБ договорились о дополнительных мерах укрепления безопасности в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе сегодняшнего обсуждения была высказана необходимость в связи со складывающейся ситуацией [в Афганистане] и ее ухудшением предпринять дополнительные меры по усилению безопасности государств - членов ОДКБ, прежде всего Центрально-Азиатского региона", - сказал он по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с текущей обстановкой в Афганистане.

По словам генсека, на сессии высказывались "конкретные предложения". "Я хотел бы отметить, что у нас в этом году уже прошла некоторая котировка нашей деятельности в ОДКБ с учетом ухудшения ситуации в Афганистане, в том числе были предприняты меры по изучению ситуации, уточнению обстановки в таджикско-афганском приграничье и выработке предложений по реагированию на ее изменения", - добавил Зась.

Зась сообщил, что страны ОДКБ обсудили возможные меры реагирования на ситуацию в Афганистане.

"В повестке дня у нас сегодня был только один вопрос - это о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ. Состоялся достаточно доверительный, откровенный и предметный разговор, обмен мнениями и оценками по той ситуации, которая сложилась в Афганистане и вокруг этой страны, соответственно, и по нашим возможным мерам реагирования на эту ситуацию", - сказал он.

"Если говорить об узловых моментах и выводах, которые прозвучали в ходе сессии, то, конечно же, отмечалось, что стремительный и неподготовленный уход из Афганистана войск США и союзников по коалиции, происходящая в Афганистане деградация обстановки повышают угрозы безопасности Центральноазиатскому региону, а в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - добавил Зась.

Формирование коалиционного правительства

Зась отметил, что обещания руководства движения "Талибан" о содействии формированию коалиционного правительства в Афганистане пока не перешли в стадию реализации, это вызывает озабоченность.

"Отмечаются некоторые положительные заявления руководства талибов о подходах своей внутренней и внешней политики. Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность, что обещания представителей руководства талибов о содействии формированию коалиционного правительства, отражающего чаяния и интересы всех национальностей Афганистана, пока не перешли в стадию практической реализации", - сказал он.

Борьба с наркотрафиком

По словам Зася, лидеры стран - членов ОДКБ надеются, что представители движения "Талибан" будут бороться с наркотрафиком с территории Афганистана.

"Если сейчас эти обещания [снижение наркотрафика] будут выполняться, конечно, мы это можем только приветствовать. Надеемся, что они будут выполняться", - сказал он, отвечая на вопрос, относительно обещания талибов прекратить наркотрафик из Афганистана.

Зась также напомнил о временах, когда наркотрафик в стране был снижен, и отметил, что возможно и иное развитие текущей ситуации в случае отсутствия у руководства "Талибана" других источников дохода. "Но я надеюсь, что та политика, которая проводилась "Талибаном" по борьбе с наркотиками, будет реализована и в нынешнее время", - уточнил он.

Беженцы из Афганистана

Страны ОДКБ планируют на ближайшем заседании Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией обсудить вопросы, связанные с беженцами из Афганистана, заявил Зась.

"У нас запланировано уже в ближайшем будущем, буквально через некоторое время, рассмотрение на заседании Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией вопросов, связанных с незаконной миграцией и беженцами с территории Афганистана", - сказал он.

Кроме того, Зась отметил, что в ноябре этого года на учениях миротворческих сил ОДКБ планируется отработать вопросы приема беженцев. "Я полагаю, что все эти мероприятия послужат сдерживающим фактором в этом регионе и позволят, конечно же, повысить готовность нашей организации к локализации или пресечению возможных угроз, которые могут возникнуть в связи с ухудшением ситуации в этом регионе", - добавил он.

Совместное заявление

Страны ОДКБ на внеочередной сессии договорились в ближайшее время выработать совместное заявление по ситуации в Афганистане на уровне глав МИД, заявил Зась.

"Сегодня в ходе обсуждения была высказана такая мысль главами наших государств, что необходимо в короткие сроки сформировать согласованную позицию ОДКБ по той ситуации, которая сейчас складывается в Афганистане и вокруг Афганистана. Мы такую работу проведем в ближайшее время. На сессии [Совета ОДКБ], которая пройдет 15-16 [сентября], мы будем готовить совместное заявление на уровне министров иностранных дел о ситуации в Афганистане, в котором будет высказана консолидированная позиция всех наших государств", - отметил Зась.

Зась сообщил, что лидеры стран - членов ОДКБ отметили необходимость объединения усилий с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) по проблематике Афганистана.

"Безусловно, сегодня отмечалась необходимость взаимодействия с другими международными организациями, прежде всего с ШОС, по теме Афганистана", - сказал он.

По его словам, участие Узбекистана во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ говорит о том, что партнеры организации готовы обсуждать ситуацию в Афганистане и возможно даже координировать свои действия.

Сессия прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. Лидеры обсудили вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в этой стране.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.