Генсек ОДКБ сообщил о проработке приоритетов председательства Армении в 2022 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Приоритеты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при председательстве Армении в 2022 году находятся в стадии проработки. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Сейчас идет работа в Республике Армения по формированию приоритетов своего председательства. Этот вопрос обсуждался и в ходе моей последней поездки в Ереван. Мы высказывали свои предложения. Сейчас эта работа проводится. Говорить о том, что будет в качестве приоритетов на предстоящий год в нашей организации, пока преждевременно", - сказал он.

Зась подчеркнул, что Армения всегда занимала активную позицию в ОДКБ и демонстрировала "реальную заинтересованность" в укреплении и развитии организации. "Я уверен, что предстоящий год позволит нам сделать определенные шаги по повышению эффективности", - заключил он.