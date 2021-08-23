Генсек ОДКБ: таджикские пограничники контролируют ситуацию на границе с Афганистаном

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Таджикистана держат под контролем ситуацию на границе с Афганистаном, необходимости в привлечении туда дополнительных сил нет. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"На сегодняшний день таджикские пограничники, вооруженные силы достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил сейчас для охраны этой границы не требуется, - сказал Зась. - Да, нужна помощь таджикским пограничникам в техническом оснащении. И такие меры будут предприняты, в том числе в двустороннем порядке".

Он добавил, что, если возникнет необходимость, ОДКБ рассмотрит вопрос об отправке дополнительных сил в регион. "У нас есть все возможности, чтобы обеспечить безопасность любого государства, которое входит в ОДКБ", - резюмировал генсек.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.