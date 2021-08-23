Талибы заявили, что в Афганистане не будет нового кабмина до полного выхода ВС США

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не сформирует новое правительство до полного выхода американских военных с территории страны. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя радикалов Забихуллу Муджахида.

"Не будет нового правительства в Афганистане до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну. Мы станем самодостаточными. Наш народ жаждет экономических преобразований", - приводит телеканал его слова.