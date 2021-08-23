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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что в Афганистане не будет нового кабмина до полного выхода ВС США

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что они станут самодостаточными

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не сформирует новое правительство до полного выхода американских военных с территории страны. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя радикалов Забихуллу Муджахида.

"Не будет нового правительства в Афганистане до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну. Мы станем самодостаточными. Наш народ жаждет экономических преобразований", - приводит телеканал его слова.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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