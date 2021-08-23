В Минске возбудили дело по факту надругательства в Польше над флагом Белоруссии

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту надругательства в Польше над государственным флагом Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник СК республики.

"Управление СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ст. 370 ("Надругательство над государственными символами") Уголовного кодекса Беларуси", - отметили в следственном ведомстве.

По данным следствия, не позднее 21 августа текущего года неустановленные лица, находясь на территории Польши, "умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Республики Беларусь". Затем злоумышленники топтали и пачкали государственный символ Белоруссии, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему, заявили в СК Белоруссии. Также, проинформировали там, свои противоправные действия неизвестные снимали на видео, а после разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах.

В связи с расследованием дела проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. "Проверяется информация о причастности к преступным действиям конкретных граждан Республики Беларусь, находящихся на территории иностранного государства", - сообщили в СК Белоруссии.

В конце мая нынешнего года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал о возбуждении уголовного дела против главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Поводом для этого стала замена флага Белоруссии на символику противников президента Александра Лукашенко. Уголовное дело открыто за действия, направленные на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать его об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.