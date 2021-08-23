Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги" в рамках "Крымской платформы"

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Крымская платформа" в Киеве наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в рамках саммита "Крымской платформы". Президент Зеленский также наградил главу Евросовета Шарля Мишеля, вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, президентов Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьер-министров Румынии, Словакии и Хорватии", - сказано в сообщении.

Премьер-министр Грузии прибыл на Украину 21 августа. Гарибашвили в Киеве провел переговоры с Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. В понедельник глава грузинского правительства принял участие в форуме "Крымская платформа", где выступил перед делегатами.