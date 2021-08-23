В Пентагоне сообщили, что в эвакуации из Афганистана задействованы 18 самолетов

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Власти США на данный момент задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолетов шести американских коммерческих авиакомпаний. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

Тейлор напомнил, что ранее администрация США приняла решение задействовать гражданскую авиацию для вывоза людей из Афганистана. "На данный момент это <...> включает 18 самолетов шести коммерческих авиакомпаний", - сказал американский генерал. При этом он подчеркнул, что в вопросе эвакуации из аэропорта Кабула приоритет по-прежнему отдается военным самолетам.

Представитель Пентагона также уточнил, что с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек. За последние сутки из Кабула были вывезены примерно 16 тыс. человек.