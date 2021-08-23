СМИ: в аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар

ТАСС, 23 августа. Пожар возник в международном аэропорту столицы Афганистана Кабула после возникшей в понедельник перестрелки. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По ее данным, "пожар в аэропорту Кабула начался после перестрелки между военнослужащими США и неизвестными лицами". Никаких подробностей о возгорании или причиненном аэропорту ущербе в результате пожара не приводится.

Некоторое время назад представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан сообщил, что военные США или стран коалиции не пострадали в результате перестрелки, произошедшей утром в понедельник у аэропорта Кабула. По его словам, "во время короткой перестрелки <...> у северных ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая военные США или коалиции не пострадали". "Судя по всему, инцидент начался, когда неизвестный, враждебно настроенный субъект открыл огонь по представителям сил безопасности Афганистана, участвующим в наблюдении за доступом к аэропорту. Афганцы открыли ответный огонь, исходя из своего права на самооборону, аналогично поступили военные США и коалиции", - сказано в сообщении СЕНТКОМ.

По словам Урбана, в результате произошедшего "был убит один представитель афганских сил", еще несколько афганцев получили ранения, им оказывается медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как стабильное.