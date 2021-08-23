Раиси заявил, что Иран готов сотрудничать с любым правительством в Афганистане ради мира

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Иран готов сотрудничать с любым правительством в Афганистане, которое стремится к установлению мира в стране. Об этом заявил в понедельник иранский президент Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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"Иран продолжает прилагать усилия для установления мира и безопасности в Афганистане, - цитирует Раиси его пресс-служба. - Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое чувствует себя ответственным за установление мира и спокойствия в этой стране".

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.