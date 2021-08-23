{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Гутерриш примет участие в саммите G7 по Афганистану 24 августа

Антониу Гутерриш в ходе виртуальной встречи призовет к единству мирового сообщества

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 по Афганистану во вторник призовет международное сообщество к единству ради интересов народа этой страны. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь был приглашен принять участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану, - сказал он. - Он призовет к единству международного сообщества для того, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы афганского народа".

Кроме того, ООН обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшерского ущелья.

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, - продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили", - сказал Дюжаррик, комментируя сообщения о столкновениях членов запрещенного в России движения "Талибан" с противостоящими им отрядам в Панджшере к северу от Кабула.

Теги
АфганистанГутерриш, АнтониуСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Reuters: Госдеп опроверг информацию, что в аэропорт Кабула будут пускать лишь американцев
О том, что теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США и стран НАТО с их родственниками, сообщил телеканал CNN
Читать полностью