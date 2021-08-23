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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Главы государств обсудили экономические и военно-политические вопросы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговор в понедельник вечером обсудили экономические и военно-политические вопросы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, лидеры двух стран договорились провести разговор еще во время утреннего саммита ОДКБ, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам.

Главы государств также обсудили союзные программы, конкретные решения по ним будут приняты в ближайшее время. Стороны затронули учения "Запад-2021", ситуацию на границах Белоруссии.

Лукашенко и Путин договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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