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Смена власти в Афганистане

Глава МИД Пакистана призвал мировое сообщество к диалогу с талибами

Как сообщил Шах Мехмуд Куреши, в ближайшее время он посетит Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан для обсуждения ситуации в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Исламабад призывает все страны мира вести диалог с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшим к власти в Афганистане. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Международное сообщество должно оставаться в контакте с афганскими талибами", - цитирует Куреши телеканал Jeo TV.

По словам главы МИД Пакистана, в ближайшее время он посетит Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан для обсуждения ситуации в Афганистане. Он также отметил, что Пакистан намеревается содействовать миру в этой стране и надеется, что другие государства региона поступят так же.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанТаджикистанТуркменияУзбекистанИранПакистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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