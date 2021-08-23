Белый дом заявил, что возможность переговоров Байдена с талибами пока не рассматривается

"[Отвечая] на ваш вопрос по поводу того, будет ли президент Байден говорить с лидерами "Талибана", в настоящее время такая возможность не рассматривается", - заявил он.

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Возможность проведения прямых переговоров американского президента Джо Байдена с руководством радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) относительно эвакуации граждан разных стран и афганцев из Афганистана в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге.

"Мы ведем переговоры с талибами на ежедневной основе как по политическим каналам, так и по каналам [служб] безопасности", - ответил Салливан, не дав прямого ответа на поставленный вопрос. Он отметил, что подобные обсуждения "охватывают целый спектр вопросов", однако из соображений безопасности отказался уточнить, чему именно они посвящены.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник отмечал, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения "Талибан" по вопросу безопасности аэропорта Кабула.

Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин в понедельник в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа. Шахин добавил, что талибы не готовы предоставить дополнительное время США или Великобритании для эвакуации своих граждан из Афганистана.

Темп эвакуации

Правительство Соединенных Штатов перевыполняет планы по темпам эвакуации людей из Афганистана, сможет вывезти из республики до 31 августа всех пожелавших того американцев.

"Как выясняется, нам удалось добиться темпов [эвакуации], которые превзошли даже наши самые оптимистичные ожидания в плане числа людей, которые смогли покинуть [Афганистан]. На самом деле мы перевыполняем план по числу эвакуаций, и поэтому нам нужно больше коек и других предметов в транзитных центрах [где временно находятся эвакуированные]", - отметил Салливан.

Он также подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, которые этого захотят, до 31 августа. "Как я уже говорил, как уже говорил президент [США Джо Байден], мы считаем, что у нас есть время до 31 числа, чтобы вывезти всех американцев, которые хотят покинуть [Афганистан]", - подчеркнул он.

Белый дом также заявил, что в настоящее время не рассматривается возможность проведения переговоров Байдена и руководства "Талибана".