Байден: благодаря вакцинации от COVID-19 в США спасены жизни более 100 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Усилия по вакцинации населения США от коронавируса позволили спасти более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.

"Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации", - сказал Байден. "Это критически важный прогресс, но нам надо двигаться быстрее", - добавил американский лидер.

По его словам, к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей США в возрасте от 12 лет. "Это более 200 млн американцев. Более 170 млн человек сейчас полностью вакцинированы", - уточнил президент США.

Байден приветствовал решение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США окончательно одобрить к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. По мнению главы государства, это является "ключевой вехой" в борьбе с коронавирусом. "Если вы один из миллионов американцев, которые говорили, что не будут делать прививку, пока [вакцина] не получит окончательное одобрение FDA, то это произошло. Момент, которого вы ждали, наступил. Для вас пришло время пойти и получить прививку, получите ее сегодня. <...> Одобрение FDA - это золотой стандарт", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Помимо этого, он обратился к руководству частных компаний с призывом требовать от сотрудников прохождения вакцинации.