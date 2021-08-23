Губернатор Нью-Йорка указал на политизацию обвинений в свой адрес

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, уходящий во вторник в отставку, указал на политизацию прозвучавших в его адрес обвинений в неподобающем поведении относительно женщин. Выступление Куомо транслировалось в понедельник в его Twitter.

По словам демократа, "вопрос справедливости и этичности ситуации", в которую он оказался вовлечен, "еще будет поднят в будущем". "Когда правительство политизирует утверждения, а СМИ выносят в заголовки обвинения, не подкрепленные фактами, нарушается сама система правосудия", - указал он. По его словам, к отставке его подтолкнуло "сильное политическое давление и безумие в СМИ".

"Утверждения должны быть тщательно проверены и подтверждены <...>", - указал Куомо, подчеркнув, что обратная ситуация "не идет на пользу ни женщинам, ни мужчинам, ни обществу в целом". "Это подрывает основы нашей системы правосудия", - заключил Куомо.

Политик также поддержал свою преемницу - нынешнего вице-губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, которая возглавит администрацию после ухода действующего главы штата. "Мы все желаем ей удачи", - подчеркнул Куомо. Хокул станет первой женщиной на посту губернатора в истории штата Нью-Йорк.

Как сообщила в начале августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ), в ходе расследования было установлено, что Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений. Законодательное собрание штата запустило расследование по возможности импичмента Куомо, однако оно было приостановлено после того, как губернатор принял решений уйти в отставку.