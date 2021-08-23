В Белом доме заявили, что США смогут подавить угрозу террористов без военных в Афганистане

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты способны подавить угрозу от запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) и без сохранения многотысячного воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что, с его точки зрения, американские контртеррористические возможности <...> позволяют нам подавить эти террористические угрозы и без сохранения тысяч и десятков тысяч военных в стране [в Афганистане]", - сказал он, отвечая на вопрос о способности США противостоять группировкам "Аль-Каида" и ИГ после ухода из Афганистана.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.