США обсуждают с талибами вопрос будущего контроля над аэропортом в Кабуле

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в столице Афганистана со своими союзниками, а также с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, обсуждает ли Вашингтон с партнерами вопрос о том, что после завершения эвакуации аэропорт в Кабуле будет принадлежать боевикам. "Я не могу вдаваться в подробности частных бесед, но я могу сказать, что это было предметом обсуждения с талибами. Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками, это было предметом обсуждения со многими нашими партнерами. Между всеми вышеперечисленными - между Соединенными Штатами и нашими партнерами, союзниками, но также и талибами - существует фактическое согласие, что все наши интересы будут удовлетворены функционирующим аэропортом", - ответил дипломат.

Он напомнил, что "в обязанность талибов входит обеспечение безопасного прохода" в аэропорт. "Вместе [с международным сообществом] мы привлечем их к ответственности, если они этого не сделают. В том, что касается всех обязательств талибов, мы сосредоточены на делах, а не на словах. Главное для нас - это последовательность действий. Это для нас важно, как сейчас, до 31 августа, так и после 31 августа", - подчеркнул Прайс, говоря о сроках завершения американской операции по эвакуации в Кабуле.

Отношения с другими странами

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства указал, что "Талибан" "хочет создать Афганистан, который будет поддерживать отношения с остальным миром". "Они хотят, чтобы Афганистан при будущем афганском правительстве не был изгоем, которым он может стать при определенных обстоятельствах. Дело в том, что это [улучшение отношений с другими странами] не может произойти без функционирующего аэропорта, функционирующего государства, функционирующей экономики. Правительство, имеющее хоть какое-то подобие отношений с остальным миром, нуждается в функционирующем коммерческом аэропорте", - подчеркнул дипломат.

"Мы ведем консультации с талибами именно по этому вопросу. Они недвусмысленно заявили нам, что хотят иметь действующий коммерческий аэропорт", - добавил Прайс. Он отметил, что взятые талибами обязательства по предоставлению безопасного прохода и функционирующему аэропорту "не имеют сроков". "Поэтому, конечно, разумно, - и мы будем добиваться этого от талибов, как и весь остальной мир, - что лица, которые хотят покинуть страну после вывода американских военнослужащих, будут иметь возможность сделать это", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Гуманитарная помощь афганцам

Власти США сохраняют способность предоставлять гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на то что страна оказалась под контролем движения "Талибан", заявил Прайс.

"Мы можем предоставлять гуманитарную помощь жителям Афганистана <...>. Это то, что мы делали, это то, что мы продолжаем делать. <...> Там все еще есть неправительственные организации, работающие на местах <...>. У нас есть партнеры <...>, которым мы можем направить помощь, а они могут ее распределять [между получателями]. Так что у нас по-прежнему есть партнеры в Афганистане", - сказал он.

Прайс при этом уточнил, что администрация в настоящий момент проводит обзор помощи, которую Вашингтон до этого предоставлял афганскому правительству, передача средств по этой линии в настоящий момент не ведется. "Уже несколько дней мы проводим обзор нашей помощи афганскому правительству", - заявил представитель Госдепа.