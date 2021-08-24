Группа семи обсудит на чрезвычайной встрече ситуацию в Афганистане

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Группы семи (G7) по ситуации в Афганистане пройдет во вторник по инициативе Соединенного Королевства, страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). Темами однодневной встречи, которая пройдет в виртуальном формате и в которой примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как ожидается, должны стать сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев, оказание гуманитарной помощи и возможность введения санкций против установившего контроль над страной движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Наш главный приоритет - завершить эвакуацию наших граждан и тех афганцев, которые помогали нашим усилиям на протяжении последних 20 лет", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в преддверии встречи. "Жизненно важно, чтобы международное сообщество объединилось и согласовало совместный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу", - добавил он.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы продолжим использовать любую гуманитарную и дипломатическую возможность, чтобы охранять права человека и защищать достижения последних двух десятилетий. О "Талибане" будут судить по его поступкам, а не по его словам", - заявил глава британского правительства.

Как сообщили на Даунинг-стрит, приглашение принять участие в видеоконференции лидеров G7 направлено также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Эвакуация иностранцев в центре внимания

По информации британских газет, одним из основных аспектов совещания должен стать вопрос эвакуации. Предполагается, что Джонсон попросит президента США Джо Байдена продлить сроки вывоза из Афганистана после 31 августа, чтобы успеть эвакуировать оттуда как можно больше людей, в том числе сотрудничавших с западными странами афганцев. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, если американские военные покинут Афганистан, британцам ничего не останется, как поступить так же.

Как сообщают британские газеты, если Байден не пойдет навстречу и сроки не будут продлены, то британские военные начнут покидать Афганистан за 72-96 часов до окончания эвакуации американцами. При таком раскладе вплоть до пятницы или субботы они продолжат находиться в аэропорту Кабула, оказывая помощь в эвакуации граждан королевства, а также афганцев и членов их семей, подпадающих под программу перемещения.

Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны почти 6 тыс. человек. На этой неделе Лондон намерен эвакуировать еще столько же. По данным газеты The Times, список граждан Афганистана, которым будет предоставлено право въехать в Великобританию, расширится - в него будут включены афганские политики, лидеры гражданского общества и члены их семей.

Вопрос со сроками беспокоит не только Лондон. Как информировал в преддверии встречи американский телеканал CNN, Франция и Германия поддержат призыв Джонсона и также "окажут давление на Байдена".

При этом сам американский лидер рассказал 22 августа журналистам в Белом доме, что вывод войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение, выразив надежду на то, что продлевать срок эвакуации не придется.

Красная линия для "Талибана"

Тем временем официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин указал, что США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к концу лета.

"Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Тема санкций

Еще одной темой предстоящей встречи лидеров "семерки", как ожидается, могут стать санкции против талибов. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, с таким предложением должен выступить Джонсон.

По информации агентства, которое ссылается на источник в правительстве королевства, в Лондоне полагают, что Группа семи должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и приостановки помощи, если "Талибан" будет нарушать права человека и превращать территорию страны в убежище для террористов.