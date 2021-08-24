Reuters: Байден в течение 24 часов решит, продлить ли после 31 августа эвакуацию из Кабула

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, как ожидается, в течение ближайших 24 часов решит, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации американцев из Афганистана. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

Согласно этим данным, некоторые советники американского президента выступают против продления сроков операции из соображений безопасности. По словам представителя администрации, Байден может сообщить о своих намерениях по этому вопросу на чрезвычайном саммите Группы семи по ситуации в Афганистане, который пройдет во вторник по видеосвязи.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Проводится также эвакуация сотрудничавших с коалицией афганцев и членов их семей.