СМИ: "Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который они хотят включить 12 человек, в том числе некоторых членов предыдущего правительства страны. Об этом сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам движения.

Согласно этим данным, тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб, который является сыном основателя движения муллы Омара, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Как отмечает издание, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера. При этом они намерены предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США, правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. "Талибан", таким образом, хочет создать правительство, которое будет выглядеть как можно более инклюзивным, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.

Также талибы, по данным источников, близких к Барадару и Якубу, хотели бы видеть в составе правящего совета и Ахмада Масуда - сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) по прозвищу Панджшерский лев, который в свое время был лидером Северного альянса. Однако, как отмечает издание, это маловероятно, поскольку Масуд в настоящий момент возглавил силы сопротивления талибам, находящиеся в афганской провинции Панджшер.