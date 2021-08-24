WP: лидера ультраправой группировки Proud Boys приговорили в США к пяти месяцам тюрьмы

ТАСС, 24 августа. Верховный суд округа Колумбия в США в понедельник приговорил лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к пяти месяцам тюрьмы за участие в сжигании украденного из церкви Эсбери плаката Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), а также за хранение магазинов для патронов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Судья, вынесший приговор, отметил, что Конституция США защищает право граждан на протест, однако Таррио не отстаивал демократические ценности, а предал их.

Перед объявлением приговора Таррио принес извинения за содеянное, назвав поступок "большой ошибкой". Он должен явиться в тюрьму в течение двух недель.

Лидер Proud Boys был задержан правоохранителями столичного округа Колумбия 5 января после пересечения границы округа.

По словам представителя полиции Дастина Стернбека, задержанный, предположительно, ехал из аэропорта. Похищенный из объединенной методистской церкви Эсбери баннер был сожжен 12 декабря, когда в Вашингтоне проходили шествия в поддержку президента США Дональда Трампа, закончившиеся вечером столкновениями с противниками действующего главы государства. Таррио признался изданию The Washington Post, что находился среди тех, кто сжигал плакат. При задержании у представителя движения были обнаружены магазины для патронов.