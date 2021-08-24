Президент Колумбии обсудит с южнокорейским лидером вопросы экономики и мира в регионе

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Вопросы восстановления экономики после пандемии, сотрудничество в сфере цифровых технологий, экологии и сельского хозяйства обсудит прибывший во вторник в Республику Корея с государственным визитом президент Колумбии Иван Дуке. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, по приглашению которого осуществляется поездка.

Визит приурочен к десятилетию установления двустороннего стратегического партнерства и 70-й годовщины начала участия Колумбии в Корейской войне 1950-1953 годов.

25 августа в Сеуле состоится южнокорейско-колумбийский саммит. Это будет первая личная встреча президента Мун Чжэ Ина с главой южноамериканского государства после начала пандемии. "Лидеры двух стран обсудят вопросы экономического восстановления, сотрудничество в таких ключевых областях, как переход на цифровые технологии, экология и сельское хозяйство", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, Мун Чжэ Ин предложит оказать материальную помощь колумбийским ветеранам Корейской войны и их семьям, а также попросит Колумбию поддержать мирный процесс на Корейском полуострове. Планируется, что по итогам саммита лидеры двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании.

На следующий день Дуке посетит демилитаризованную зону и военный музей, после чего покинет Южную Корею.