{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Колумбии обсудит с южнокорейским лидером вопросы экономики и мира в регионе

Как ожидается, Мун Чжэ Ин попросит Ивана Дуке поддержать мирный процесс на Корейском полуострове

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Вопросы восстановления экономики после пандемии, сотрудничество в сфере цифровых технологий, экологии и сельского хозяйства обсудит прибывший во вторник в Республику Корея с государственным визитом президент Колумбии Иван Дуке. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, по приглашению которого осуществляется поездка.

Визит приурочен к десятилетию установления двустороннего стратегического партнерства и 70-й годовщины начала участия Колумбии в Корейской войне 1950-1953 годов.

25 августа в Сеуле состоится южнокорейско-колумбийский саммит. Это будет первая личная встреча президента Мун Чжэ Ина с главой южноамериканского государства после начала пандемии. "Лидеры двух стран обсудят вопросы экономического восстановления, сотрудничество в таких ключевых областях, как переход на цифровые технологии, экология и сельское хозяйство", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, Мун Чжэ Ин предложит оказать материальную помощь колумбийским ветеранам Корейской войны и их семьям, а также попросит Колумбию поддержать мирный процесс на Корейском полуострове. Планируется, что по итогам саммита лидеры двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании.

На следующий день Дуке посетит демилитаризованную зону и военный музей, после чего покинет Южную Корею.

Теги
КолумбияРеспублика Корея
Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка
Она сменила на этом посту Эндрю Куомо, возглавлявшего штат с 2010 года
Читать полностью