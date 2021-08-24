Австралия эвакуировала из Афганистана порядка 1,7 тыс. человек

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Самолеты ВВС Австралии за минувшую ночь вывезли из Афганистана более 600 человек. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью телеканалу 9News .

По словам премьера, пятью рейсами ВВС Австралии, совершенными в ночь с 23 на 24 августа, из Афганистана были вывезены еще 650 человек, после чего общее число эвакуированных из этой страны австралийским правительством достигло 1,7 тыс. "Это была самая напряженная ночь для [австралийских военных]. Мы работали так, словно у нас не будет других возможностей спасти людей, и <...> старались с каждым рейсом забрать как можно больше пассажиров", - сказал Моррисон, отметив, что Австралия будет продолжать миссию по эвакуации "столько, сколько сможет".

Как отмечают в Минобороны Австралии, все эвакуированные из Афганистана размещены на базе ВВС в Объединенных Арабских Эмиратах и лишь чуть более 270 из них были перевезены в австралийский Мельбурн.

Также сообщается, что австралийское правительство, прежде отказавшее в просьбе о гуманитарных визах ряду афганских сотрудников военной и дипломатической миссий страны, выдало долговременные рабочие визы 50 спортсменам олимпийской и паралимпийской сборных Афганистана.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.