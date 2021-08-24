{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-премьера Киргизии перевели под домашний арест после возмещения им $0,5 млн ущерба

Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан в январе в рамках расследования дела о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор

БИШКЕК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев после пребывания в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности отправлен по решению суда под домашний арест. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель спецслужбы.

"В отношении Абылгазиева судом принято решение о направлении его под домашний арест", - сказал собеседник агентства. По его словам, бывший руководитель правительства частично погасил причиненный государству ущерб, выплатив в бюджет около 50 млн сомов (порядка $590 тысяч).

Абылгазиев возглавлял кабинет министров Киргизии с 2018 до 2020 года. В январе текущего года он был задержан в рамках расследования дела о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, которое разрабатывали иностранные инвесторы из компании Centerra Gold ("Центерра голд"). Следствие подозревает экс-премьера в незаконном предоставлении этой компании дополнительной территории для проведения работ, площадь которой превышает 26 тысяч гектаров.

Теги
Киргизия
Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС
По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, это не означает, что "женщины в армии будут служить наравне с мужчинами"
Читать полностью