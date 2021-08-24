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Пашинян назвал углубление стратегических отношений с Россией приоритетом для Армении

По словам премьер-министра страны, "российские пограничники участвуют в охране госграницы Армении, РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, участвует в обсуждениях по разрешению ситуации на участке Сотк - Хознавар"

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. Об этом заявил, представляя во вторник парламенту новую программу правительства, премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу особо подчеркнуть стратегический союз с РФ, который является одним из основных факторов архитектуры безопасности нашей страны. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и РФ, договор о совместной группировке ВС Армении и РФ продолжают наращивать возможности [российской] 102-й военной базы в нашей стране", - заявил он.

По словам Пашиняна, "российские пограничники участвуют в охране госграницы Армении, РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, участвует в обсуждениях по разрешению ситуации на участке Сотк - Хознавар (граница с Азербайджаном)".

"Армения привержена расширению стратегических отношений с РФ, а также углублению сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других международных площадок", - добавил он.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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