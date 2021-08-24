Глава Исполкома СНГ надеется, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках Содружества

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев рассчитывает, что Украина вернется к полноформатному сотрудничеству в рамках этой организации. Такую точку зрения он изложил во вторник журналистам перед заседанием Совета постоянных представителей стран СНГ.

"Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества, о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ. Потому что такое взаимодействие, такое сотрудничество выгодно не только народу Украины, оно выгодно всем нам", - отметил Лебедев.

"Мы - многовековые соседи, мы - братские народы, и поэтому мы очень надеемся, что дружба, сотрудничество вернутся в отношения межу государствами СНГ и Украины", - сказал он.

Украина отмечает сегодня 30-летие независимости. В феврале 2014 года новое руководство страны заявило о начале процесса разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при этих органах было закрыто. В том же году Киев приступил к процессу выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ.