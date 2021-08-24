СМИ: чрезвычайный саммит G20 по Афганистану должен состояться в сентябре

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный кризисной ситуации в Афганистане, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), должен состояться в сентябре этого года. Об этом сообщает итальянская газета Il Giornale .

Как отмечает издание, встреча состоится на первой или третьей неделе месяца, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, проведение которой также запланировано в сентябре в Нью-Йорке. Пока еще не решено, пройдет ли саммит G20 очно в Риме или в режиме видеоконференции, указывает Il Giornale.

По данным издания, встреча должна пройти в сентябре, "несмотря на очень сильное сопротивление со стороны [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона". Как сообщает Il Giornale, на саммите может быть поставлен вопрос о необходимости способствовать тому, чтобы в будущем правительстве Афганистана присутствовали люди, не имеющие отношения к "Талибану".

Италия сейчас председательствует в Группе двадцати. О подготовке саммита G20, посвященного ситуации в Афганистане, 19 августа сообщал министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.