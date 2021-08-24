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Страны СНГ не возражают против проведения саммита Содружества в Минске в очном формате

Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ запланированы на 14-15 октября

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, запланированные на 14-15 октября в Минске, могут пройти в очном формате, в странах Содружества не возражают против этого. Об этом председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, отвечая во вторник на вопрос ТАСС перед заседанием Совета постпредов стран СНГ.

"Сейчас все идет к тому, чтобы провести эти встречи в очном формате. На это настроено руководство Белоруссии, Исполком СНГ поддерживает это стремление. Пока возражений ни от одного из государств мы не получили относительно проведения встречи в очном формате. Мы очень надеемся, что эти планы осуществятся", - отметил исполнительный секретарь Содружества.

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