Зеленский учредил День украинской государственности

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового праздника - Дня украинской государственности. Об этом он сообщил, выступая во вторник на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - заявил Зеленский и поставил подпись под документом.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси - Украины", - добавил он.

День крещения Киевской Руси на Украине отмечается ежегодно 28 июля.