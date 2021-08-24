Зеленский намерен вернуть в страну прах похороненных за рубежом выдающихся украинцев

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вернуть в страну прах похороненных за ее пределами выдающихся украинцев, а также культурные ценности, которые находятся за рубежом.

"Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, похоронены не на Украине. Это гетманы Запорожской сечи, деятели времен УНР (Украинской народной республики), участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие", - сказал он во вторник, выступая в Киеве на открытии военного парада по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости страны.

Зеленский подчеркнул, что страна будет возвращать "не только своих, но и свое". "Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за рубежом", - сказал президент, добавив, что Киев теперь никому и никогда не подарит "ни камешка своей истории, не даст оккупировать ни одну ее страничку", а также "не позволит аннексировать своих писателей, ученых, спортсменов, героев, которые побеждали нацизм".

Он также заявил, что государственности Украины не 30 лет, а много столетий, и что она начинается со времен основания Киева.