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Смена власти в Афганистане

В Киеве опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, все самолеты, которые привлекал Киев для эвакуации соотечественников из Афганистана, благополучно вернулись

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Информация о захвате украинского самолета в столице Афганистана не соответствует действительности, все воздушные суда благополучно вернулись на Украину. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сказал он в комментарии агентству РБК-Украина.

По словам Николенко, все самолеты, которые привлекал Киев для эвакуации соотечественников из Афганистана, благополучно вернулись. К настоящему моменту тремя рейсами были вывезены 256 человек.

Между тем ранее заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что во вторник украинский самолет захватили неизвестные и он вылетел в Иран. По словам дипломата, воздушное судно фактически угнали.

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УкраинаСмена власти в Афганистане
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