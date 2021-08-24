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Смена власти в Афганистане

Талибы назначили и.о. глав нескольких министерств, включая МВД и Минфин

Кроме того движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула
© AP Photo/Rahmat Gul

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назначило исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов, а также службы разведки. Об этом во вторник сообщило афганское агентство Pajhwok.

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По его информации, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов - Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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