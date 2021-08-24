Талибы назначили и.о. глав нескольких министерств, включая МВД и Минфин

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) назначило исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов, а также службы разведки. Об этом во вторник сообщило афганское агентство Pajhwok.