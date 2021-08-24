В Киеве проходит самый масштабный военный парад за годы независимости Украины

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Военный парад по случаю 30-летия независимости Украины начался во вторник на главной улице Киева - Крещатике. Праздничный военный парад проходит так же на Днепре с боевыми катерами, а в Одессе - с боевыми кораблями.

Как сообщает ТАСС с места событий, по Крещатику пройдут три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, примут участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц военной техники. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины.

В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости сегодня не было объезда войск и поздравления министра обороны.

На параде присутствуют президент Владимир Зеленский и все руководство страны.